Bramsche (pta015/03.01.2017/17:55) - Bramsche, 3. Januar 2017. Die Gebr. Sanders

GmbH & Co. KG, Bramsche (nachfolgend auch die "Gesellschaft" genannt), gibt

hiermit bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger

betreffend die 8,75 % auf den Inhaber lautenden EUR 22.000.000,00

Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1X3MD9 / WKN: A1X3MD) (insgesamt

die "Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018"), die im Zeitraum vom 29. Dezember 2016

bis 2. Januar 2017 erfolgte, nicht die erforderliche Beteiligung von mindestens

50 % der ausstehenden Teilschuldverschreibungen aufweisen konnte und daher nicht

beschlussfähig war.

Aus diesem Grund beruft die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG für den 24. Januar 2017

in Bramsche eine zweite Anleihegläubigerversammlung ein, die in Form einer

Präsenzveranstaltung durchgeführt wird. Im Rahmen dieser zweiten

Anleihegläubigerversammlung soll der bereits im Rahmen der Abstimmung ohne

Versammlung zur Abstimmung gestellte Beschlussvorschlag zur Ermächtigung des

Gemeinsamen Vertreters zur Vornahme von Maßnahmen zur Durchführung etwa

erforderlicher Restrukturierungsmaßnahmen betreffend die Gebr. Sanders

Anleihe 2013/2018 erneut zur Abstimmung gestellt werden.

Im Hinblick auf den vorgenannten Beschlussvorschlag zur Ermächtigung des

gemeinsamen Vertreters wird die zweite Anleihegläubigerversammlung am 24. Januar

2017 beschlussfähig sein, wenn die Anwesenden mindestens 25 % der ausstehenden

Schuldverschreibungen vertreten.



Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche



Bramsche, den 3. Januar 2017



Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten

Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale

Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu

bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE®,

ProPilo® und Künsemüller. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt

mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine

für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter

sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist

Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der

Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in

Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry

Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).



Kontakt:

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Maschstraße 2

49565 Bramsche

Internet: www.sanders.eu



Ansprechpartner Standortpresse

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Peter Andres

Tel.: +49 (0) 5461 804 201

Fax: +49 (0) 5461 804 96 201

E-Mail: pandres@sanders.eu



Ansprechpartner Finanzpresse

B B G

Klaus-Karl Becker

Tel.: +49 (0) 172 61 41 955

E-Mail: kkb@b-bg.de



