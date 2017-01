Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem guten Jahresauftakt legte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag eine Pause ein. Der Aktienmarkt konnte damit nicht davon profitieren, dass der Euro zum Dollar kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren abgerutscht war. Vielmehr gab der Dollar die Gewinne in Folge guter US-Wirtschaftsdaten schnell wieder ab und der DAX rutschte erneut ins Minus. Am Ende schloss der DAX 0,1 Prozent leichter bei 11.584 Punkten.

Anleihen mit steigender Inflation unter Druck

Bundesanleihen standen unter Druck, der Bund-Future mit Fälligkeit März verlor 101 Ticks auf 163,46 Prozent. Grund war die anziehende Inflation. Der Lebenshaltungskosten sind in Deutschland im Dezember vor allem wegen steigender Ölpreise um 1,7 Prozent in die Höhe geklettert. Damit ist die Europäische Zentralbank zwar auf dem richtigen Weg, ihr Inflationsziel zu erreichen. Bei einer aktuellen Rendite von gut 0,2 Prozent bei 10 Jahren Laufzeit verlören die Investoren bei einer Inflation von 1,7 Prozent real jedes Jahr allerdings rund 1,5 Prozent an Kaufkraft.

Banken weiterhin gesucht

Die Banken stellten in Europa die Gewinner, im DAX legte die Aktie der Commerzbank um 4,3 Prozent zu, die Aktie der Deutschen Bank schloss 1,0 Prozent fester. Als Grund nannte Nicholas Hyett, Analyst bei Hargreaves Lansdown, dass sich die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 verschiebt. Die EU-Kommission hat die Genehmigung für das Garantiesystem italienischer Banken zudem bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Damit kann Italien seinen in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter zur Hilfe eilen.

Im TecDAX ging die Rally der Biotech-Aktien weiter. Medigene sprangen um 5,9 Prozent, Evotec um 1,4 Prozent. Bei RIB Software wurde ein Interview des CEO in der "Börsen-Zeitung" gut aufgenommen, die Aktie stieg um 2,8 Prozent. CEO Thomas Wolf äußerte sich positiv zu den Gewinnaussichten der Kooperation mit dem US-Unternehmen Flex. Die Adesso-Aktie nahm Fahrt auf und schloss 7,8 Prozent im Plus. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass das Unternehmen mit Generali eine weitere Versicherung als Kunde gewonnen hat.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 88,4 (Vortag: 48,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,21 (Vortag: 1,79) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.584,24 -0,12% +0,90% DAX-Future 11.553,00 -0,28% +0,94% XDAX 11.554,53 -0,28% +0,94% MDAX 22.407,99 +0,01% +0,99% TecDAX 1.839,81 -0,04% +1,55% SDAX 9.639,85 +0,02% +1,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,45 -101 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2017 11:59 ET (16:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.