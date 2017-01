New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben und sind deutlich gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 55,81 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als zum Handelsschluss am Freitag, den 30. Dezember. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 99 Cent auf 52,73 Dollar. Zuvor war der WTI-Preis zwischenzeitlich ...

