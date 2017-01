Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -1,68% auf 9,901, davor 7 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 9,62 auf 10,07), Valneva -0,94% auf 3,16, davor 4 Tage im Plus (12,72% Zuwachs von 2,83 auf 3,19), Rosenbauer +3,24% auf 55,75, davor 4 Tage im Minus (-2,79% Verlust von 55,55 auf 54), Immofinanz -1,06% auf 1,87, davor 3 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 1,84 auf 1,89), Buwog -1,57% auf 22, davor 3 Tage im Plus (3,57% Zuwachs von 21,58 auf 22,35), DO&CO +1,28% auf 63,19, davor 3 Tage im Minus (-0,48% Verlust von 62,69 auf 62,39). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:FACC 5,5 (MA100: 5,35, xU, davor 22 Tage unter dem MA100). ATX: 1. RBI ( 7,74%)2. Uniqa ( 4,17%)3. Erste Group ( 4,03%)4. Wienerberger ( 3,79%)5. OMV ( 3,40%)6. VIG ( 3,05%)7. Andritz ( 2,32%)8. SBO (...

Den vollständigen Artikel lesen ...