Das im TecDax gelistete Rostocker Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Die Nordex -Gruppe erzielte in den ersten drei Quartalen 2016 einen Konzernumsatz von insgesamt 2,34 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 31 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Zudem stieg der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 28 Prozent. Im dritten Quartal 2016 erhöhten sich die Auftragseingänge auf gut 840 Millionen Euro. Zusätzlich konnte die Gesellschaft Mitte Dezember zwei neue Aufträge im Wert von knapp 62 Millionen Euro (65 Mio. USD) bekanntgeben. Nordex rechnet damit, dass sich die bereits generierten Umsätze aus den Projekten in den nächsten Jahren vervielfachen werden, da...

Den vollständigen Artikel lesen ...