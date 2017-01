Schinznach-Bad (ots) -



Im vergangenen Jahr konnte die AMAG mit ihren Marken ein solides

Ergebnis erzielen. Das Marktfeld zeigte sich immer noch als recht

herausfordernd, dennoch ist es dem schweizweiten

Mobilitätsdienstleister mit Modellneuheiten, Qualität und

Fachkompetenz im Service gelungen, die hohen Marktanteile zu halten.

Die Marke VW bleibt mit 42'142 Einheiten die meistgekaufte Marke in

der Schweiz. Insgesamt wurden 92'920 Personenwagen der Marken VW,

Audi, SEAT und SKODA in der Schweiz zugelassen.



Der Schweizer Automarkt erlitt im Jahr 2016 einen leichten

Rückgang, erreichte aber immer noch über 310'000 Einheiten. Das

brachte mit sich, dass der Markt noch hartumkämpfter wurde. Die

Marken der AMAG haben sich angesichts dessen insgesamt sehr gut

behaupten können.



Volkswagen bleibt 2016 nach wie vor mit deutlichem Abstand die

meistgekaufte Automarke der Schweiz. SKODA beendet das Jahr auf Platz

vier und Audi auf Platz fünf. Zudem konnte SKODA in diesem Jahr

wieder einen neuen Stückzahlenrekord erreichen. SEAT platzierte sich

auf dem zwölften Rang. VW Nutzfahrzeuge konnte die Zulassungen im

letzten Jahr weiter steigern und erreicht einen neuen

Stückzahlenrekord.



Zu den Ergebnissen des Jahres 2016 meint Morten Hannesbo, CEO der

AMAG: «Das Jahr 2016 war für den Automarkt und vor allem auch für uns

ein herausforderndes Jahr. Wir sind sehr zufrieden mit den

Ergebnissen. Diese gehen einerseits aus dem anhaltend grossen

Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte sowie andererseits aus

den exzellenten Leistungen unserer Händler und Servicepartner

hervor.»



Das Jahr 2017 kommentiert Hannesbo wie folgt: «Die

Kundenbedürfnisse bezüglich Mobilität sind seit längerem in

Veränderung. Als Mobilitätsdienstleister ist man gerade in dieser

Zeit - so auch im neuen Jahr - umso mehr gefordert, diesen

Bedürfnissen mit Agilität, Innovation und Qualität zu entsprechen. Im

Fokus steht bei der AMAG eine effiziente und praktische

Mobilitätslösung für die Kundschaft. Darum ist es ebenso wichtig,

nebst dem klassischen Vertriebs- und Servicegeschäft von Neuwagen und

Occasionen die ganze Palette an Mobilitätsdienstleistungen

anzubieten.»



Ergebnisse der Marken im Jahr 2016



VW: Zum wiederholten Male auf Platz 1



Mit 42'142 gekauften Autos und einem Marktanteil von 13,3% ist

Volkswagen nach wie vor die beliebteste Automarke in der Schweiz. Der

Marktanteil konnte gegenüber dem Vorjahr sogar noch ein wenig

gesteigert werden. Somit ist die Marke zum 17ten Mal in Serie die

Nummer 1 der Schweiz. Der VW Golf konnte seinen einzigartigen

Siegeszug weiterführen: Er ist bereits zum 41sten Mal das

meistgekaufte Auto von Herr und Frau Schweizer.



Audi: Weiter stark unterwegs



Im hart umkämpften Premiumsegment hat Audi das erste Mal einen

kleinen Rückschlag mit total 19'582 Einheiten hinnehmen müssen.

Dennoch resultiert die Marke in der Gesamtwertung mit 6,2%

Marktanteil auf dem fünften Platz.



SKODA: Überflieger in der Schweiz



SKODA darf auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken: Die

Marke erklimmt mit 21'060 zugelassenen Fahrzeugen und somit einem

neuen Stückzahlenrekord mit 6,6% Marktanteil den vierten Platz. Der

SKODA Octavia ist nach dem VW Golf erneut - mit sehr knappem Abstand

- das zweitmeistgekaufte Auto der Schweiz.



SEAT: Konstant erfolgreich



SEAT erreicht 10'136 Neuzulassungen und liegt knapp hinter dem

Resultat des letzten Jahres. Dies unter anderem, weil das Interesse

am neuen Ateca zu Lieferengpässen führte. Auf Platz zwölf mit einem

Marktanteil von 3,2% zeigt die spanische Marke, dass sie in der

Schweiz gut etabliert ist.



VW Nutzfahrzeuge: Spitzenwerte



Ein weiteres Mal kann VW Nutzfahrzeuge zulegen und erreicht einen

neuen Stückzahlenrekord. Insgesamt wurden im letzten Jahr 6'894

Fahrzeuge als leichte Nutzfahrzeuge immatrikuliert. Mit einem

Marktanteilanstieg von 1,9% gegenüber Vorjahr zeigt die Marke

wiederum ein spitzen Ergebnis.



