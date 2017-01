Ein versehentlich verschickter Brief verwirrt Anteilsinhaber des Franklin Templeton Asia in Deutschland. Doch das Unternehmen gibt sofort Entwarnung. Der Verkaufsprospekt des Fonds ändert sich nur für Anteilsinhaber in Hong Kong.Am 30. November wurden Anteilsinhaber in Hong Kong von Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd. schriftlich über Änderungen im Verkaufsprospekt für Hong Kong informiert. Irrtümlicherweise wurde dieses Schreiben auch Geschäftskunden und Anteilsinhabern in Deutschland zur Verfügung gestellt. Doch die FTI Asia Limited ist eine ausschließlich in Hong Kong registrierte Investmentfirma mit ungefähr 7,5 Milliarden US-Dollar Assets Under Management.

