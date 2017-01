Eigentlich wollte Ford ein 1,6 Milliarden Dollar teures Werk in Mexiko bauen. Doch Donald Trump passte das nicht - er drohte mit Importzöllen. Nun gibt Ford seine Pläne auf. Trump verbucht das als Erfolg für sich.

Nach der scharfen Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump streicht Ford eine geplante Milliardeninvestition in Mexiko. Ein 1,6 Milliarden Dollar teures Werk in San Luis Potosi werde nicht gebaut, erklärte der zweitgrößte US-Autobauer am Dienstag. Statt dessen sollen 700 Millionen Dollar in ein Werk im US-Bundesstaat Michigan investiert werden.

Trump selbst verbuchte das als Erfolg für sich. Er verbreitete einen Tweet eines seiner Sprecher, in dem es hieß, Fords Entscheidung sei das Ergebnis der Politik des künftigen Präsidenten. Trump hatte im Wahlkampf Firmen wie Ford wegen der Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer wie Mexiko attackiert. Fords Rivalen General Motors drohte Trump am Dienstag Strafzölle an, sollten weiter Fahrzeuge aus Mexiko eingeführt werden.

Trump hatte wiederholt erklärt, er werde es Ford nicht erlauben, das neue Werk in Mexiko zu eröffnen und ...

