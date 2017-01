Nach einem Brandschaden und Entsorgungsproblemen musste K+S Teile der Produktion stoppen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Jetzt sind die Schäden behoben und die Produktion kann wieder hochgefahren werden.

Nach monatelanger Kurzarbeit hat der Düngemittel- und Salzproduzent K+S die Produktion am osthessischen Standort Hattorf wieder auf volle Leistung hochgefahren. Rund 1000 Mitarbeiter konnten an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, wie das Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. ...

