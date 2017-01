Berlin (ots) - Im Blick auf einen möglichen Frieden nämlich scheint das Kriegslager Assads alles andere als einig. Die Risse sind nach dem Sieg in Aleppo eher noch größer geworden. Der Diktator von Damaskus und seine Machtclique, aber auch die iranisch-irakischen Milizen und die libanesische Hisbollah wollen keinen politischen Kompromiss. Sie alle setzen auf einen totalen Sieg auf dem Schlachtfeld, der ihnen ein zusammenhängendes schiitisches Machtgebiet im Nahen Osten vom Iran über Irak und Syrien bis in den Libanon bescheren würde.



