Nicht nur Privatanleger schätzen Gold. Auch die Institutionellen setzen auf das Edelmetall, was den Kurs steigen lässt. Sönke Niefünd und Georgios Kokologiannis diskutieren über die weitere Entwicklung.

Unsere Goldposition Xetra Gold erholt sich dank der Kaufaufträge institutioneller Investoren. Xetra Gold ist ein Exchange Traded Commodity (ETC), also respektive eine Inhaberschuldverschreibung, welche mit physischen Gold besichert ist. Xetra-Gold hat zum Jahresende einen neuen Rekord beim Goldbestand. Aufgrund eines Zuwachses von 99 Prozent im Jahresverlauf sind mittlerweile fast 118 Tonnen Gold eingelagert. Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Investoren Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen.

Für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt. Der starke Anstieg im Jahr 2016 ist insbesondere auf institutionelle Investoren zurückzuführen. Das Brexit-Votum und die US-Präsidentschaftswahlen haben Anleger verunsichert und zu steigender Nachfrage bei Gold geführt, genauso wie die Niedrigzins-Politik der EZB.

In Deutschland ist es auch Versicherungsgesellschaften erlaubt, im Rahmen der Rohstoffquote bis zu fünf Prozent Xetra-Gold für ihr gebundenes Vermögen zu erwerben. Diese setzen so wie wir in unserem Privatbank Musterdepot auf eine "Portfolio-Versicherung". Wir erwarten, dass der Goldpreis sich im Laufe des Jahres auf 1350 bis 1500 US-Dollar erholen könnte.

Von allen über den Börsenplatz Xetra gehandelten ETCs ist Xetra-Gold das mit Abstand umsatzstärkste Wertpapier. Im Gesamtjahr 2016 lag der Orderbuchumsatz bei rund 2,7 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich aktuell auf rund 4,2 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...