Für viele Investoren sind Dividendenaktien ein wichtiger Bestandteil ihres Depots, weil sie auf kontinuierliche Einnahmen angewiesen sind.



Möglicherweise weil sie ihre Rente damit aufbessern möchten. Vielleicht aber auch, um das freiwerdende Kapital in andere Anlageklassen zu investieren, beispielsweise in die Immobilienwirtschaft oder in StartUps.



Diesen Anlegern ist es besonders wichtig, dass sie sich auf eine stabile Dividende verlassen können.



Ich habe mir daher fünf beliebte Dividendenaktien angeschaut und anhand von drei Punkten geprüft, ob sich Anleger auch zukünftig auf die hohen Ausschüttungen verlassen können. Die Ergebnisse werde ich dir in den nächsten Wochen nach und nach präsentieren.



Beginnen möchte ich mit einer der größten Versicherungen der Welt, der Allianz (WKN:840400) ...

