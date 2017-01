Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Deutschland im Dezember deutlich höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im Dezember vor allem wegen steigender Ölpreise deutlicher als erwartet erhöht. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten der Verbraucher nach vorläufigen Ergebnissen mit einer Jahresrate von 1,7 (November: 0,7) Prozent. Das ist die höchste Teuerung seit Juli 2013.

Forderungen aus Deutschland nach Ende der lockeren EZB-Geldpolitik

Nach dem unerwartet deutlichen Inflationsanstieg in Deutschland Ende 2016 haben deutsche Wissenschaftler und Politiker die Europäische Zentralbank (EZB) zu einem Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik aufgefordert. Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, stellte eine Beendigung des Anleihekaufprogramms im März in den Raum, Bayern Finanzminister Markus Söder forderte "schnellstmögliche" Zinserhöhungen.

EZB: Eurosystem-Wertpapierbestände verringern sich in Vorwoche

Die Wertpapierbestände der Zentralbanken des Euroraums haben sich in der Woche zum 30. Dezember 2016 verringert. Insgesamt sanken die Bestände um 5,675 Milliarden Euro, nachdem sie in der Vorwoche um 15,749 Milliarden Euro zugenommen hatten, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

EZB: Eurosystem reduziert Anleihekäufe am Jahresende deutlich

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihekäufe im Dezember deutlich reduziert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) kauften sie Wertpapiere für insgesamt 60,760 Milliarden Euro. Im November waren es 85,427 Milliarden gewesen und im Oktober 85,422 Milliarden. Zielvolumen des Programms sind monatlich 80 Milliarden Euro.

CSU will Baukindergeld und neuen Spitzensteuersatz

Die CSU-Landesgruppe will auf ihrer bevorstehenden Klausurtagung in Kloster Seeon umfangreiche Steuerentlastungen beschließen. Geplant ist unter anderem, dass der Spitzensteuersatz künftig erst bei einem Einkommen von 60.000 Euro statt wie bisher bei 54.058 Euro greifen soll. Dies geht aus einem Entwurf hervor, der Dow Jones Newswires vorlag.

Britischer EU-Botschafter Rogers zurückgetreten

Der britische Botschafter bei der Europäischen Union, Ivan Rogers, ist am Dienstag zurückgetreten. Eigentlich habe Rogers erst im Oktober seinen Abschied nehmen sollen, teilte ein Sprecher der britischen Regierung mit. Der Diplomat habe sich aber für ein früheres Ausscheiden entschieden, damit noch vor dem geplanten Beginn des Brexit-Verfahrens ein Nachfolger ernannt werden könne.

US-Industrie gut in Schwung - ISM-Index stärker als erwartet

Die US-Industrie hat im Dezember ihre Dynamik nochmals gesteigert. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) stieg der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 54,7 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 53,6 vorhergesagt, nachdem im Vormonat der viel beachtete Index schon auf 53,2 Zählern zugelegt hatte.

Markit: US-Industrie gewinnt an Fahrt

Die US-Industrie hat im Dezember leicht an Schwung gewonnen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 54,3 Punkte von 54,1 im Vormonat. Das ist der höchste Stand seit 21 Monaten.

Trump nominiert Protektionisten für Amt des US-Handelsbeauftragten

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einen bekennenden Protektionisten für das Amt des Handelsbeauftragten nominiert. Der 69-jährige Wirtschaftsjurist Robert Lighthizer solle dazu beitragen, "die gescheiterte Handelspolitik, die so vielen Amerikanern den Wohlstand geraubt hat, umzukehren", erklärte Trump.

Trump twittert gegen GM-Modell aus Mexiko

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat den Autobauer General Motors (GM) angeprangert, weil dieser ein Fahrzeugmodell in Mexiko bauen lässt. Auf Twitter schrieb Trump, der Autokonzern schaffe sein in Mexiko gebautes Modell Chevy Cruze zollfrei über die US-mexikanische Grenze. "Baue in den USA oder zahle hohe Grenzsteuern", forderte der künftige Präsident von GM.

Französische Tageszeitung Le Parisien gibt keine Umfragen mehr in Auftrag

Nach den Fehleinschätzungen von Meinungsforschern beim Brexit und bei der US-Präsidentschaftswahl will die französische Tageszeitung Le Parisien vorerst keine Umfragen mehr in Auftrag geben. Während des laufenden Wahlkampfs zur französischen Präsidentschaftswahl im Frühjahr wolle die Zeitung eine "Pause" bei Umfragen einlegen, sagte Chefredakteur Stéphane Albouy.

Israels Parlament stimmt für "Facebook-Gesetz" zum Löschen im Internet

Das israelische Parlament hat in erster Lesung für ein Gesetz gestimmt, das Internetplattformen wie Facebook, YouTube oder Google per Gerichtsbeschluss zur Löschung von Gewaltaufrufen zwingen soll. Wenn ein Eintrag im Internet als "Risiko für die Sicherheit einer Einzelperson, der Öffentlichkeit oder des Landes" eingestuft werde, müsse er entfernt werden, erklärte Justizministerin Ajelet Schaked.

Türkische Verfassungsreform soll kommende Woche ins Plenum kommen

Der Entwurf zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei soll am kommenden Montag ins Plenum kommen. Die Abgeordneten würden am 9. Januar mit der Debatte über die Verfassungsreform beginnen, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP). Die Reform, mit der die Befugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv ausgeweitet werden sollen, war vergangene Woche vom zuständigen Ausschuss gebilligt worden.

