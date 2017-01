Straubing (ots) - Gründe für die hervorragende Lage auf dem Arbeitsmarkt gibt es reichlich. Einer liegt in der Entwicklung selbst: Je mehr Menschen in Lohn und Brot sind, desto mehr Geld wird ausgegeben, desto besser für den Konsum, desto besser für den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus profitiert Deutschland noch immer von Gerhard Schröders Reformagenda. Außerdem spielen die Nachfrage nach deutschen Produkten sowie die bisher niedrigen Energiepreise, die Null-Zins-Politik der EZB und der Euro-Kurs eine Rolle. Die Debatte über die Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen: Deutschland darf sich nicht auf dem Erreichten ausruhen.



