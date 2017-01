In der kommenden Woche geht es los: Mit einer Schlichtung soll der Tarifstreit bei der Bahn beendet werden. Die beiden Vermittler haben schon reichlich Erfahrung mit den Kontrahenten.

Im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn beginnt in der kommenden Woche das Schlichtungsverfahren. Am 11. Januar kommt die Schlichtungskommission unter dem Vorsitz von Bodo Ramelow und Matthias Platzeck erstmals zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus dem Umfeld der Beteiligten erfuhr. Der Linken-Politiker Ramelow ist Regierungschef von Thüringen, der Sozialdemokrat Platzeck war einige Jahre Ministerpräsident in Brandenburg.

Nach sechs Verhandlungsrunden ohne Ergebnis hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurz vor Weihnachten ...

