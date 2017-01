LONDON (dpa-AFX) - Das Kabinenpersonal bei British Aiways hat neue Streiks angekündigt. Wie die Gewerkschaft Unite Union am Dienstag mitteilte, wollen etwa 2700 Mitarbeiter am 10. und 11. Januar die Arbeit niederlegen. Zuvor hatten die Gewerkschaftsmitglieder ein Angebot der Fluggesellschaft mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Airline will nun verhindern, dass es zu Ausfällen kommt. "Wir werden dafür sorgen, dass alle unsere Kunden an ihre Zielorte reisen können", teilte British Airways mit.

Bei dem Streit geht es um die Gehälter von rund 4500 Angestellten, die seit 2010 für das Unternehmen arbeiten. Sie sollen zu schlechteren Bedingungen beschäftigt sein als ihre Kollegen. Die Gewerkschaft wirft British Airways vor, "Hungerlöhne" zu zahlen. Viele Mitarbeiter müssten Nebenjobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Die Airline argumentiert, das jüngste Angebot entspreche dem Niveau in der Branche. Unite Union hatte bereits an Weihnachten mit Streiks gedroht, sie dann aber wieder abgeblasen, um über das Angebot der Airline abstimmen zu lassen./cmy/DP/he

