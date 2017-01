Die Japaner haben die Antwort auf die kommende Ära der Job-stehlenden Maschinen und Roboter schon parat: Sie erfinden Jobs, die Deutschen sinnlos erscheinen - und könnten damit zum Vorbild werden. Eine Weltgeschichte.

Meine Besucher aus Deutschland stellen mir oft eine Frage: "Warum gibt es so viele Japaner, die so sinnlose Arbeiten machen?" Und tatsächlich werden sie in der real existierenden Arbeitswelt der ältesten Industrienation Asiens von ungewohnten Szenen überrascht.

Am Bahnhof oder irgendwo sonst am Wegesrand sehen sie vielleicht ein menschlicher Schilderhalter, der auf eine Beerdigung oder die Besichtigung neugebauter Wohnungen verweist. Und selbst kleinste Baustellen werden von zwei bis drei Sicherheitskräften bewacht, die mit Fahnen oder Leuchtstäben graziös Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer an der Verkehrsstörung vorbeiwinken.

Noch mehr Beispiele gefällig? In Supermärkten schieben uniformierte Sicherheitskräfte im Rentenalter Einkaufswagen hin- und her, fegen die Gänge oder betreuen den Fahrradparkplatz. Vereinzelt gibt es in einigen Kaufhäusern sogar die Aufzugführer- und häufiger -führerinnen noch, die für die Kunden die Knöpfe drücken, die Etagen ansagen, die Tür aufhalten und sich höflich verbeugen. Und Analysten beschweren sich, dass Japans Firmen oft zu viele Beschäftigte mit durchfüttern.

Es lebe die Verschwendung menschlicher Arbeitskraft

Meine Aufgabe ist es dann, zu erklären, dass hinter dieser scheinbaren Verschwendung menschlicher Arbeitskraft Methode steckt. Und mehr noch: Dass Japan kreatives Job-Erfindertum vielleicht ein globales Vorbild im kommenden Zeitalter der Künstlichen Intelligenzen und Robotern wird.

Die neuen Systeme werden nach Schätzungen selbst in Deutschland einen großen Teil von bisherigen Arbeitsplätze der Mittelschicht vernichten. Und da muss die Gesellschaft massiv neue Jobs schaffen, auch und gerade für die weniger Qualifizierten und das wachsende Heer altersarmer Rentner.

