Ex-Ministerpräsident Valls will die Eurozone reformieren und ist gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Innenpolitisch brauche Frankreich Fortschritt und Gerechtigkeit. Stellenstreichungen und Sparmaßnahmen lehnt er ab.

Der frühere französische Ministerpräsident Manuel Valls zieht mit Reformplänen für die Euro-Zone und einem Nein zum EU-Beitritt der Türkei in den Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten. Er wolle das Defizit Frankreichs unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes halten, sagte Valls am Dienstag in Paris. Auf null wolle er es nicht drücken. Der Stabilitätspakt müsse reformiert werden, um eine "intelligente Anwendung" seiner Regeln zu garantieren, die die Defizitgrenze festschreiben. Innenpolitisch setzt Valls, der Umfragen zufolge die Vorwahl seiner Partei Ende Januar gewinnen dürfte, auf eine deutliche Abgrenzung zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...