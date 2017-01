Halle (ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière fordert einen "starken Staat", aber ein starker Staat ist nicht der Staat mit den größten Sicherheitsbehörden, sondern mit ausreichend Personal, das sich dank präziser Kompetenzverteilung den Aufgaben gewachsen zeigt. Ein starker Staat braucht einen starken Bundesinnenminister, der nicht nach einem Terroranschlag den Kopf verliert und die Bevölkerung mit unausgegorenen Vorschlägen aus dem Ministerbauch behelligt. Sondern einen Minister, der besonnen reagiert, also erst dann, wenn er weiß, was genau sich ereignet hat.



