Einzig im kapitalintensiven US-Geschäft stabilisierten sich die Preise, in allen anderen Bereichen konnten die Rückversicherer den Preisrutsch nicht stoppen. Zum Teil lassen sich die Kapitalkosten nicht mehr verdienen.

Die Rückversicherer haben den Preisrutsch bei der Neuverhandlung der Verträge zum Jahreswechsel offenbar nicht stoppen können. Nur im kapitalintensiven US-Geschäft hätten sich die Preise in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar etwas stabilisiert, erklärte die Beratungs- und Maklerfirma Willis Re in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dort waren die Preise etwa für die Absicherung der Erstversicherer gegen Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren besonders stark unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...