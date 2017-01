Die Polizei hat am Dienstag eine Unterkunft in einem Berliner Flüchtlingsheim und eine Wohnung in Berlin durchsucht. Im Visier der Ermittler: zwei Kontaktmänner des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri.

Zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten haben die Ermittler zwei Kontaktmänner des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri ins Visier genommen. Die Bundesanwaltschaft ließ am Dienstag in einem Berliner Flüchtlingsheim die Unterkunft eines 26-jährigen Tunesiers durchsuchen. Es bestehe der Verdacht, dass er "von den Anschlagsplänen wusste und möglicherweise Anis Amri geholfen hat", erklärte die Behörde am Abend in Karlsruhe.

Bei dem Anschlag mit ...

