Regensburg (ots) - Nach den Festtagen nehmen sich viele Menschen vor, mehr auf ihre Ernährung zu achten. Oft haben die Vorsätze keinen Bestand und das Hüftgold setzt sich fest. Essen im Stehen, Hunger nach einem langen Arbeitstag und keine Lust zum Kochen - fast jeder kennt solche Situationen. Obwohl in deutschen Haushalten immer teurere Küchen stehen, wird dort immer weniger Essen frisch zubereitet. Das ist nicht nur schade, sondern auf Dauer auch ungesund. Zu üppige und zu hastige Mahlzeiten drücken im Bauch, machen häufig ein schlechtes Gewissen und im schlimmsten Fall krank. Wer sich Zeit fürs Essen nimmt, fühlt sich wohler. Das kann man lernen, am besten von klein auf. Gefragt ist ein gesundes Mittelmaß, kein kurzfristiges oder dogmatisches Kasteien. Essen soll schließlich nicht nur satt machen, sondern auch Genuss bereiten. Wir leben im Überfluss - das ist ein großes Glück, aber auch eine tägliche Herausforderung.



