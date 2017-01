FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss gesprochen. Die anziehenden Umsätze seien wohl dem Umstand geschuldet, dass die Börsen in New York, London und Zürich wieder geöffnet gewesen seien. Die Titel der Automobilkonzerne Volkswagen und Daimler wurden am Abend 0,5 Prozent höher getaxt, BMW immerhin noch 0,4 Prozent fester gestellt. Audi, BMW und Daimler hatten am Abend erneut einen prominenten Partner für ihren Kartendienst Here verkündet. Der US-Chiphersteller Intel erwirbt eine Beteiligung von 15 Prozent an dem ehemals zu Nokia gehörenden Kartendienst. Die drei Autobauer trennen sich entsprechend von einem Teil ihrer indirekten Here-Anteile.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.594 11.584 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

