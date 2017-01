CEOs führender Krankenhäuser in Bangalore treffen sich beim Masimo Roundtable

Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute die Markteinführung und Erhältlichkeit der Technologien Rad-97™ Pulse-CO Oximeter und Next Generation SedLine für Hirnfunktion-Monitoring in Indien bekannt gegeben. Die Mitteilung kam in Bangalore von Joe Kiani, dem Gründer und CEO von Masimo beim Runden Tisch der CEOs führender Krankenhäuser in Bangalore.

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, sagte dazu: "Der indische Gesundheitssektor ist sich des Bedarfs für Technologien bewusst, mit deren Hilfe Kliniker gleich beim ersten Mal die besten Ergebnisse erhalten. Die Innovationen von Masimo bei nichtinvasiven Technologien für das Patienten-Monitoring bieten Kapazitäten, die bisher nicht möglich waren. Indien ist mit seiner großen Bevölkerung und der wachsenden Nachfrage nach mehr Lebensqualität also auch nach der sicheren, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, auf die alle ein Recht haben weiterhin einer der Schwerpunktmärkte für Masimo. Wir werden weiterhin in Indien investieren und bestrebt sein, unsere Technologien und Produkte so weit verfügbar zu machen wie möglich. Das zeigt sich auch bei den neuen Produkten Rad-97 und Next Generation SedLine."

Bharat Monteiro, Landesleiter Masimo für Indien, stellte fest: "Masimo fühlt sich verpflichtet, das Beste für die Patientenversorgung in Indien zu tun. Im Laufe unserer Verpflichtung für führende indische Kliniken konnten wir ein erhöhtes Bewusstsein und mehr Engagement für Anforderungen der Patientensicherheit beobachten. Medizinische Dienstleister im ganzen Land sind bestrebt, moderne Technologien und Monitoring-Geräte einzuführen. Rad-97 und Next Generation SedLine etwa werden, wie wir hoffen, Zugriff zu einer besseren Gesundheitsversorgung zu geringeren Kosten ermöglichen."

Dr. Ashutosh Raghuvanshi, Managing Director und Group CEO von Narayana Health Hospitals, einer der Teilnehmer an dem runden Tisch, sagte dazu: "Wir sind ständig bemüht, die Einrichtungen in unseren Krankenhäusern zu verbessern, um für bessere Ergebnisse zur Patientenversorgung und Behandlungen zu sorgen. Mit dem neu auf den Markt gebrachten Rad-97 werden wir in der Lage sein, die Pulsoximetrie von Masimo SET in mehr Pflegebereichen zu nutzen, unter anderem beim Stations-Monitoring. So werden besseres Monitoring und eine bessere Patientenversorgung ermöglicht. Narayana Health führt die größte Zahl von Herzoperationen in Indien durch, und ich denke, dass nichtinvasives Hämoglobin (SpHb) einen enormen Qualitätszuwachs für komplexe Herzoperationen mit sich bringen wird, so dass wir die Zahl der ungerechtfertigten Transfusionen und das Infektionsrisiko verringern können."

Der Rad-97 verfügt über die Pulsoximetrietechnologien Measure-through Motion und Low Perfusion™ SET, die Studien zufolge dazu beitragen, dass Kliniker die Zahl schwerer Fälle von Frühgeborenen-Retinopathien bei Neugeborenen verringern,1, CCHD-Screenings bei Neugeborenen verbessern2 sowie bei einer Nutzung für kontinuierliches Monitoring in Stationen nach Operationen die Zahl der schnellen Reaktionsaktivitäten und die Kosten reduzieren können.3,4,5 Der Rad-97 bietet zudem die gleiche aktualisierbare Technologie rainbow SET™ wie der Puls-CO-Oximeter Radical-7 in einer vielseitigen Standalone-Monitor-Konfiguration. Mit dem Rad-97 können Kliniker rainbow-Messungen wie Gesamt-Hämoglobin (SpHb) und PVi kontrollieren. Studien mit SpHb haben Reduzierungen der unnötigen Bluttransfusionen ergeben,6,7 und in Kombination mit PVI Verkürzungen des Krankenhausaufenthalts8 sowie der Mortalität nach 30 und 90 Tagen.9 rainbow kann außerdem Methämoglobin (SpMet), akustische Atmungsrate (RRa), Carboxyhämoglobin (SpCO), Oxygen Reserve Index™* (ORi™) und Sauerstoffgehalt (SpOC™) messen. Der Rad-97 verfügt über eine integrierte Kamera* für eine Telepräsenz des Klinikers über Patient SafetyNet™ und über ein hochauflösendes 1080p-HD-Farbdisplay mit benutzerfreundlicher Multitouch-Navigation, ähnlich dem Root und dem Radical-7. So können Kliniker das Gerät leicht so einstellen, wie es ihrem Monitoring-Bedarf am besten entspricht.

Der SedLine verfügt über vier simultane EEG-Kabel für eine kontinuierliche Messung beider Seiten des Gehirns sowie ein Density Spectral Array (DSA), ein leicht zu interpretierendes, hochauflösendes Display der Aktivitäten in beiden Hirnhälften. Mit dem Next Generation SedLine wird der verarbeitete EEG-Parameter von Masimo, der Patient State Index (PIS), verbessert. Damit ist dieser weniger anfällig für elektromyographische (EMG) Interferenzen, und die Leistung bei EEGs mit geringer Stromaufnahme wird verbessert.

*Der Rad-97, die Kamerafunktion, der Next Generation SedLine und ORi haben keine 510(k)-Freigabe und sind in den USA nicht erhältlich.

Klinische Entscheidungen auf Grundlage von Erythrozyten-Transfusionen sollten nach Abwägung des Arztes mindestens folgender Aspekte erfolgen: Zustand des Patienten, kontinuierliches SpHb-Monitoring sowie diagnostische Laboruntersuchungen an Blutproben.

Die Nutzung des Markenzeichens SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nichtinvasiver Überwachungstechnologien. Unsere Mission ist die Verbesserung von Ergebnissen und die Senkung von Pflegekosten durch die Ermöglichung neuer Einsatzorte und Anwendungsbereiche für nicht-invasive Patientenüberwachung. Im Jahr 1995 stellte das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion™ für Pulsoximetrie vor. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET wurde schätzungsweise an über 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen weltweit eingesetzt. Im Jahr 2005 stellte Masimo die Technologie der rainbow Puls-CO-Oximetrie vor. Damit wurde ein nichtinvasives, kontinuierliches Monitoring der Bestandteile des Blutes ermöglicht, wofür bisher invasive Eingriffe nötig waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet) und aktuell auch Pleth Variability Index (PVI) und Oxygen Reserve Index (ORI™) sowie SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (PI). Im Jahr 2014 stellte Masimo mit Root eine intuitive Plattform für Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect™ (MOC-9™) vor. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7™ und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat™ eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Sämtliche zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm.

