Aktuell beteiligen sich neun Bundesländer mit unterschiedlichen Strategien am EU-Schulobst-/ gemüseprogramm (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Bremen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen), so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Bildquelle: Shutterstock.com Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird auch in Sachsen und Schleswig-Holstein...

