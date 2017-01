Der österreichische Erdäpfelmarkt präsentierte sich kurz vor den Weihnachtsfeiertagen in guter Verfassung. Mit dem Inlandsabsatz im Lebensmitteleinzelhandel war man bislang durchaus zufrieden. Laufende Aktionen im Handel kurbelten das Geschäft zusätzlich an, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Zwischen Weihnachten und dem...

