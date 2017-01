Die Erzeuger der geschützten Mandarinensorte Orri haben 2016, in ihrer erste Saison nach dem ausgedehnten Prozess der öffentlichen Regulierung durch The Enforcement Organization S.L. (Hauptlizenzinhaber der Sorte in Spanien und Portugal), eine Gesamtmenge von 25,5 Millionen kg geschafft, berichtete Revistamercados.com. Bildquelle: Shutterstock.com In dieser ersten Saison wurde die...

Den vollständigen Artikel lesen ...