Präsident Obama will vor seinem Amtsende zumindest noch einige der Guantanamo-Gefangenen freilassen. Sein Nachfolger Trump twittert Kritik - und einen Termin für seine erste Pressekonferenz seit der Wahl.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche seine erste Pressekonferenz seit der Wahl im November geben. Der Republikaner bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass diese für Mittwoch (11. Januar) geplant sei. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Barack Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden.

Die letzte Pressekonferenz Trumps hatte im Juli stattgefunden. Seit seinem Wahlsieg hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet. Seine Verlautbarungen beschränken sich ansonsten auf den Kurznachrichtendienst Twitter.

Ebenfalls über Twitter kritisierte Trump Obamas Ankündigung, weitere Häftlinge aus dem umstrittenen Gefangenenlager Guantánamo freizulassen. "Es darf keine weiteren Entlassungen aus Gitmo geben. Das sind extrem gefährliche Menschen und es sollte ihnen nicht ...

