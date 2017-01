Erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam unterstützt von KKR und Perceptive Advisors

Das in Kalifornien ansässige BridgeBio Pharma ist aus dem Schatten hervorgetreten und hat weitere Einzelheiten zu seiner neuartigen Methode zur Entwicklung neuer Therapien für Erbkrankheiten bekannt gegeben. Diese Krankheiten, die oft genetisch bedingt und jede für sich genommen selten sind, haben zusammengenommen allein in den USA verheerende Auswirkungen auf zig Millionen Patienten, darunter viele Kinder. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf präkommerzielle Produkte und nutzt seine Vorteile in Sachen Beschaffung und Betrieb, um in jeder Phase der Entwicklung Wert zu finden und zu schaffen.

BridgeBio Pharma vereint einen traditionellen Fokus auf medizinische Produkte mit einem neuen Unternehmensmodell, um einen wichtigen Branchenbedarf abzudecken im Frühstadium befindliche Erbkrankheitsforschung in Medikamente umzusetzen, die den Patienten helfen. "Es gibt jede Menge Geld und Interesse für neue Technologieunternehmen, wie solche, die sich auf Genom-Editierung konzentrieren, und dann wieder für klinische Produkte im Spätstadium", sagte Neil Kumar, Mitbegründer und CEO. "Aber wenn Sie ein kleines Molekül für eine einzelne Erbkrankheit haben, das sich im präklinischen Stadium befindet, ist es schwerer, Beachtung zu finden. Wir haben BridgeBio ins Leben gerufen, um uns auf diese einzelnen Produktchancen zu konzentrieren, die auf klar definierte genetische Krankheitsverursacher abzielen. BridgeBio ist darauf ausgerichtet, um diese Programme effizient und in großem Umfang voranzutreiben."

Das Unternehmen sieht sich selbst als Antriebskraft für medizinische Produkte und nicht als neuartige Forschungsplattform "wir arbeiten eng mit akademischen und klinischen Führungskräften zusammen, um die Erkenntnisse, die sie bereits gewonnen haben, in die Klinik zu verlagern. Wir versuchen nicht, neue biologische Entdeckungen zu machen, sondern nehmen das, was bereits bekannt ist, und entwickeln daraus Therapien", sagte Mitbegründer Frank McCormick, ehemaliger Mitbegründer von Onyx Pharmaceuticals. Die Teammitglieder von BridgeBio sind bereits für mehr als ein Dutzend vermarkteter Produkte verantwortlich und umfassen die erfahrenen Arzneimittelentwickler Charles Homcy, Frank McCormick, Philip Reilly, Hoyoung Huh, Uma Sinha und Robert Zamboni.

Die neuartige Unternehmensstruktur von BridgeBio wurde in Zusammenarbeit mit Professor Andrew W. Lo von MIT Sloan entwickelt, der auch ein Gründungsinvestor und Mitglied von BridgeBio ist. Anstatt große Plattformunternehmen zu bilden, bildet das Team schlanke, fokussierte Tochtergesellschaften für einzelne Vermögenswerte oder Krankheiten. Diese Tochtergesellschaften können auf BridgeBios Netzwerk an erstklassiger Erbkrankheits-Expertise zugreifen, um ihre internen Bemühungen zu ergänzen. Diese Struktur eignet sich ideal, um im Hinblick auf produktorientierte Investments Wert zu schaffen, und ermöglicht die schnelle Kapitalumschichtung, falls ein Vermögenswert fehlschlagen sollte. Professor Andrew W. Lo erklärte: "Wir haben von Anfang an versucht, eine Unternehmensstruktur zu errichten, die sich optimal für die fokussierte Forschung und Entwicklung (F&E) auf Ebene jedes einzelnen Vermögenswerts eignet, den Investoren aber dennoch Diversifikation bietet. Diese Diversifikation wiederum liefert berechenbarere positive Resultate und macht diese präkommerziellen Programme attraktiver für einen größeren Pool an Kapital. Letztlich liefert die Struktur auch auf Art und Weisen Liquidität, die sich von den traditionellen C Corporations oder Fondsstrukturen, die es in dieser Branche gibt, unterscheiden."

BridgeBio hat bis dato sieben Programme, wovon sich zwei in der klinischen Phase befinden, und hofft, sein diversifiziertes Portfolio an Vermögenswerten auf der Grundlage der systematischen Kartierung der Erbkrankheitslandschaft auszubauen. Es hat im Jahr 2016 mehr als 50 Millionen US-Dollar in F&E investiert.

