Umsetzung folgt auf Schaffung eines führenden Unternehmens für IT-Leistungen in ganz Lateinamerika durch operativen Turnaround und Buy-and-Build-Strategien

OpenGate Capital, eine weltweit agierende Private-Equity-Firma, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Verkauf von Getronics LATAM an die Southern Cross Group, eine führende private Investmentgesellschaft in Lateinamerika, abgeschlossen hat. Durch den Ausstieg kann OpenGate Capital das Elffache des investierten Kapitals wieder hereinholen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Getronics LATAM mit Geschäftstätigkeiten in Mexiko, Kolumbien, Peru und Venezuela ist ein integrierter Anbieter von ICT-Produkten und -Services (Informations- und Kommunikationstechnik, IuK) für den Großkonzernmarkt für etwa Workspace-Management-Services, Konnektivität, Datenzentren und Beratungsdienste.

OpenGate Capital ist 2010 mit der Übernahme von Sopho, einem brasilianischen IT-Dienstleister, von Philips erstmals in den lateinamerikanischen Markt eingestiegen. Als strategischen Zukauf übernahm OpenGate Capital danach im Jahr 2012 Getronics LATAM von KPN, um in Brasilien, Mexiko und Kolumbien für mehr Präsenz und operative Stärke zu sorgen. Die dritte Phase von OpenGate Capitals Buy-and-Build-Strategie war 2014 die Übernahme von Damovo Latin American von Damovo Europe. Durch diese Übernahme kommen in Mexiko und Brasilien mehr Präsenz, operative Kapazitäten und Bluechip-Kunden dazu. Alle drei Übernahmen wurden über OpenGate Capitals alte Investmentplattform vor der Finanzierung abgewickelt.

Während des Investitionszeitraums haben OpenGate Capital und Getronics LATAM mehrere Strategien implementiert, um den Gesamtwert des Unternehmens zu erhöhen, darunter:

Initiativen zur Kosteneinsparung

Konsolidierte Operationen

Beschleunigtes Wachstum in bestehenden geographischen Gebieten und Expansion in neue geographische Gebiete

Verbesserte Cross-Selling-Möglichkeiten für Produkte und Services für die gesamte lateinamerikanische Gruppe

Veräußerung des Betriebs in Brasilien an CimCorp im Januar 2016

Während des Zeitraums, in dem das Unternehmen OpenGate Capital gehörte und infolge dieser Strategien gab es eine Steigerung der Umsätze um mehr als das Elffache und eine Steigerung der EBITDA um mehr als das Fünffache, und OpenGate Capital konnte mehr als das Elffache des investierten Kapitals wieder hereinholen.

Andrew Nikou, Gründer, Managing Partner und CEO von OpenGate Capital, erklärte: "Ich bin unglaublich stolz auf unsere Investition in Getronics LATAM und den Wert, den wir durch unseren operativen Turnaround und unsere Bemühungen für Akkretionszukäufe realisieren konnten. Unter unserer Führung konnten wir den Wert der Plattform erhöhen und damit die EBITDA-Ergebnisse von Getronics verdoppeln. Auch wenn der Markt in Lateinamerika anspruchsvoll war, konnte uns das nicht davon abhalten, eine unserer Ansicht nach sehr gute Investition weiter zu verfolgen. Über unsere Strategie, mit lokalen Führungsteams zusammenzuarbeiten und uns ein umfassenderes Verständnis der speziellen Dynamik jedes Marktes zu erarbeiten, konnten wir unsere Ziele mit Erfolg verwirklichen. Hinsichtlich der Übertragung von Getronics LATAM an die Southern Cross Group sind wir zuversichtlich, dass beide Unternehmen weiterhin zusammen auf einem Weg des Wachstums vorangehen werden."

Die Leitung der Transaktion im Namen von OpenGate Capital oblag Matthias Gundlach, Senior Principal in der Niederlassung der Firma in Los Angeles. Er sagte: "Schon im Jahr 2010 konnte OpenGate Capital ein enormes Potenzial in einem Unternehmen und einem Markt erkennen, an den sich viele andere Käufer angesichts der Komplexitäten der Integration und des Betriebs eines Unternehmens in mehreren Ländern nicht herantrauten. OpenGate baute vor Ort in Brasilien ein Team auf und setzte seine Turnaround- und Zukaufstrategien um, um den Wert der Firma Getronics LATAM zu steigern. Der Verkauf des Unternehmens spiegelt die Ergebnisse unserer Arbeit wider, und heute befindet sich Getronics LATAM in guter Position, als Teil der Southern Cross Group weiter zu wachsen, wenn man sich das umfassende Domänenwissen sowohl in der Branche für IT-Leistungen als auch auf dem lateinamerikanischen Markt vor Augen hält. Wir danken den Teams von Southern Cross und Getronics für die Unterstützung während der gesamten Transaktion."

Die Berater von OpenGate zu der Transaktion waren KPMG Corporate Finance LLC als Finanzberatung, Morgan, Lewis Bockius LLP als Haupt-Rechtsberatung sowie KPMG LLP als Haupt-Steuerberatung.

Der Verkauf von Getronics LATAM stellt für OpenGate Capital im Jahr 2016 die sechste Transaktion dar, nachdem das Unternehmen bereits Power Partners Inc, Bois et Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm und EverZinc übernommen hat. Diese Übernahmen wurden sämtlich über das erste Private-Equity-Spezial-Sondervermögen des Unternehmens abgewickelt.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, die durch Wachstum und betriebliche Verbesserungen eine Sanierung anstreben. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und betreibt eine Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute bei OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb und den Aufbau erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital über seine bestehenden Investitionen und Fonds-Investitionen über 30 Transaktionen durchgeführt, und zwar von Konzernaufgliederungen über Turnaround-Übernahmen und Branchenkonsolidierungen bis hin zu weiteren Investitionen in besonderen Unternehmenssituationen. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über die Southern Cross Group

Die Southern Cross Group ist eine führende private Investmentgesellschaft in Lateinamerika. Die Unternehmensphilosophie der Southern Cross Group besteht darin, in lateinamerikanische Unternehmen zu investieren, die Assets besitzen, die bei einer Umsetzung mit einer fokussierten Strategie, der Leitung durch ein hervorragendes Führungsteam und ohne Belastung durch ungeeignete Kapitalstrukturen auf ihren jeweiligen Märkten einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erzielen sollen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170103006434/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien OpenGate

Alanna Chaffin, +1-310-432-7000

achaffin@opengatecapital.com

oder

Ansprechpartner Geschäftsentwicklung OpenGate

Joshua Adams, +1-310-432-7000

jadams@opengatecapital.com