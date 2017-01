Gewinner sind die beiden besten unter den Gesundheitsversorgern, die sich selbst verpflichten, die größtmögliche Zahl von Leben zu retten

Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) kündigt ihren zum dritten Mal stattfindenden jährlichen Wettbewerb an. Zu gewinnen ist ein Angelausflug mit dem früheren Präsidenten Jimmy Carter und der früheren First Lady Rosalynn Carter. Ausgewählt für diesen exklusiven Angelausflug mit Präsident Carter und First Lady Rosalynn Carter werden die beiden besten Gesundheitsversorger, die sich verpflichtet haben, die höchste Anzahl von Leben zu retten, indem sie bis zum 1. August 2017 Prozesse wie Actionable Patient Safety Solutions (APSS durchsetzbare Patientensicherheitslösungen) implementieren.

Zum dritten Mal in Folge unterstützen Präsident Carter und seine Frau die Patient Safety Movement Foundation beim Erreichen ihres Zieles, nämlich der Zahl NULL bei vermeidbaren Todesfälle bei Patienten, indem sie Gesundheitsversorger ermutigen, bei diesem jährlichen Wettbewerb Selbstverpflichtungen einzugehen, um die größtmögliche Zahl von Leben zu retten.

"Dass ein legendärer Angelausflug winkt, hat sich inzwischen herumgesprochen und die Zahl der teilnehmenden Gesundheitseinrichtungen steigt jedes Jahr…2017 wird es auch nicht anders sein. Die eigentlichen großen Gewinner sind die Patienten und Angestellten der Krankenhäuser, die sich der Zahl null verpflichtet haben. Wir freuen uns, dass wir für dieses einmalige Erlebnis erneut die Carters als Partner gewinnen konnten. Im Laufe der Jahre haben wir viel von Präsident Jimmy Carter und First Lady Rosalynn gelernt. Dass die beiden auch weiterhin bereit sind, Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt diese Gelegenheit zu geben, ist Ausdruck ihres Engagements für die Menschheit", sagte der Gründer der Patient Safety Movement Foundation Joe Kiani.

Um beim Wettbewerb des Jahres 2017 berücksichtigt zu werden, müssen Gesundheitsversorger ihre Verpflichtungen bis zum 1. August 2017 einreichen. Die Gewinner werden bis zum 31. August 2017 bekannt gegeben. Der Angelausflug findet vom 13. bis 15. Oktober 2017 statt. Die beiden Gewinner sind diejenigen, die während der Wettbewerbslaufzeit (2. Januar bis 1. August 2017) ihre Selbstverpflichtung erklärt und die meisten Leben gerettet haben.

Um dabei zu sein

müssen die Teilnehmer eine neue Selbstverpflichtung eingehen oder eine bereits bestehende Selbstverpflichtung online fortschreiben

Alle Felder des Selbstverpflichtungsformulars müssen ausgefüllt werden. Die Zahl der durch die eingegangene Selbstverpflichtung "geretteten Leben" ist nach folgender Formel zu berechnen:



Gerettete Leben= (Angenommene Ereignisse BASELINE Beobachtete Ereignisse ERFASST x Mortalitätsrate*



*Anmerkung: Die Mortalitätsrate muss vom Bewerber einem in Peer Review wissenschaftlich referierten Magazin übermittelt werden. Zu den vollständigen Teilnahmebedingungen.

@0X2020 patientsafety #0X2020

Über die Patient Safety Movement Foundation

Über 200.000 Menschen sterben jedes Jahr in Krankenhäusern in den USA an Ursachen, die vermeidbar gewesen wären. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf 0 zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern (Stakeholdern) zusammen, um Probleme und Lösungen in Bezug auf Patientensicherheit anzusprechen. Die Stiftung kommt auch bei jährlichen Konferenzen zu Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie zusammen. Der fünfte Jahresgipfel findet vom 3 bis 4 Februar 2017 statt. Einige der besten Köpfe des Landes werden hier zusammenkommen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Indem sie spezifische hochwirksame Rezepte zur Bewältigung der Herausforderungen der Patientensicherheit präsentiert, Medizintechnologieunternehmen ermuntert, Daten darüber auszutauschen, für wen ihre Produkte gekauft werden und Krankenhäuser auffordert, sich auf die Implementierung von Actionable Patient Safety Solutions (durchsetzbare Patientensicherheitslösungen) zu verpflichten, arbeitet das Patient Safety Movement auf das Ziel von null vermeidbaren Todesfällen bis zum Jahr 2020 hin. Mehr dazu: http://patientsafetymovement.org/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170103006441/de/

Contacts:

Patient Safety Movement Foundation

Irene Paigah

(858) 859-7001

irene@paigah.com