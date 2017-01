FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.257 EUR

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.520 EUR

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.337 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.057 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.212 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANTANDER ADS/1 UTS 0.319 EUR

6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.149 EUR

46P1 XFRA GB00B2NGPM57 PARAGON GRP OF COS LS 1 0.109 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.086 EUR

4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.154 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.062 EUR

M7Q4 XFRA GB00BQY7BX88 MICRO FOCUS INTL LS-,10 0.279 EUR

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.067 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.023 EUR

MCM XFRA GB00BYNVD082 MCCARTHY + STONE PLC A 0.041 EUR

WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.100 EUR

WTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.221 EUR

WTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.152 EUR

WTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.317 EUR

WTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.112 EUR

WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.119 EUR

WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.022 EUR

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.122 EUR

2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.020 EUR