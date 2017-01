TAGESTHEMA

Die Inflationsrate im Euroraum dürfte im Dezember aufgrund eines Basiseffekts und wegen des jüngsten Ölpreisanstiegs einen deutlichen Satz nach oben gemacht haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten mit einer Jahresrate von 1,0 (November: 0,6) Prozent gestiegen sind. Das wäre der höchste Wert seit über drei Jahren. Die Kerninflationsrate sehen die Analysten unverändert bei 0,8 Prozent. Nach unerwartet deutlichen Inflationsanstiegen in Deutschland und Spanien besteht das Risiko, dass diese Prognosen noch übertroffen werden. Der Inflationsdruck im Euroraum nimmt nun schon seit sieben Monaten zu. Nachdem sie im Februar 2016 einen zyklischen Tiefpunkt von minus 0,2 Prozent verzeichnet hatte, ist die Inflationsrate bis November 2016 auf plus 0,6 Prozent gestiegen. Das lag vor allem daran, dass der Rückgang des Ölpreises 2015 aus dem Jahresvergleich herausfiel. Hinzu kam seit Anfang 2016 ein von Rückschlägen begleiteter Ölpreisanstieg. Der hat sich in jüngster Zeit deutlich verstärkt, nachdem sich die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) mit einigen wichtigen Nicht-Opec-Produzenten auf eine Reduzierung der Fördermenge geeinigt hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 99 zuvor: 98 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,6 -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,3 11:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,1% gg Vj -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,8 1. Veröff.: 53,8 zuvor: 55,1 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 53,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 53,9 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 53,9 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj -US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Dezember

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.255,80 +0,14% Nikkei-225 19.568,03 +2,37% Shanghai-Composite 3.149,06 +0,42% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.584,24 -0,12% DAX-Future 11.592,00 +0,02% XDAX 11.593,53 +0,06% MDAX 22.407,99 +0,01% TecDAX 1.839,81 -0,04% EuroStoxx50 3.315,02 +0,19% Stoxx50 3.044,64 +0,84% Dow-Jones 19.881,76 +0,60% S&P-500-Index 2.257,83 +0,85% Nasdaq-Comp. 5.429,08 +0,85% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,45% -101

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem freundlichen Start in den Handel an Europas Börsen rechnen Händler. "Die Aktienrally dürfte ungebremst weitergehen bei diesen Vorlagen", sagt ein Händler. Sowohl die US-Börsen als auch Asien haben mit Kursgewinnen aufwarten können. Dominiert werde der Markt einzig und allein von Konjunkturhoffnungen und dem Anstieg der Inflation. Der kräftige Sprung im ISM-Index am Vortag habe unterstrichen, dass auch die US-Konjunktur stärker als erwartet anziehen werde, nachdem schon China mit deutlich besseren Daten geglänzt hatte. Dies wecke die Hoffnung auf deutlich steigende Unternehmensgewinne. Leidtragende sind umgekehrt Anleihen und der Euro.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Die Aktienmärkte in Europa haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Erneut gute Daten aus China stützten die Stimmung. Auffällig war die Schwäche bei den Anleihen, die bei gutem Volumen unter Druck standen. Hier lieferte die deutlich anziehende Inflation ein Verkaufsargument. Von den steigenden Zinsen profitierten die Banken, die bereits den zweiten Tag in Folge zulegten. CS Group und UBS gewannen 6,4 bzw 4,7 Prozent. Als einen weiteren Grund wurde genannt, dass sich die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 verschiebt. Die EU-Kommission hat zudem die Genehmigung für das Garantiesystem italienischer Banken bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Damit kann Italien seinen in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter helfen. Deutsche Bank legten trotz einer Abstufung um 1,0 Prozent zu, bei der Commerzbank ging es weitere 4,3 Prozent nach oben. Der Banken-Sektor legte um 2,8 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Im TecDAX ging die Rally der Biotech-Aktien weiter. Medigene sprangen um 5,9 Prozent, Evotec um 1,4 Prozent nach oben. Bei RIB Software wurde ein Interview des CEO in der "Börsen-Zeitung" gut aufgenommen, die Aktie stieg um 2,8 Prozent. CEO Thomas Wolf äußerte sich positiv zu den Gewinnaussichten der Kooperation mit dem US-Unternehmen Flex. Die Adesso-Aktie nahm Fahrt auf und schloss 7,8 Prozent im Plus. Positiv wurde an der Börse gewertet, dass das Unternehmen mit Generali eine weitere Versicherung als Kunde gewonnen hat.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,1% auf 11.594 Pkt - Autowerte gesucht

Die Titel der Automobilkonzerne Volkswagen und Daimler wurden am Abend 0,5 Prozent höher getaxt, BMW immerhin noch 0,4 Prozent fester gestellt. Audi, BMW und Daimler hatten am Abend erneut einen prominenten Partner für ihren Kartendienst Here verkündet. Der US-Chiphersteller Intel erwirbt eine Beteiligung von 15 Prozent an dem ehemals zu Nokia gehörenden Kartendienst. Die drei Autobauer trennen sich entsprechend von einem Teil ihrer indirekten Here-Anteile.

USA / WALL STREET

Freundlich - Der feste Dollar und ein Absturz der Ölpreise verhinderten zwischenzeitlich höhere Aufschläge. Auch ausnahmslos positive Daten aus den USA vermochten die Stimmung kaum nachhaltig zu stützen, auch nicht überraschend gute Konjunktursignale aus China. Für General Motors ging es um 0,9 Prozent nach oben, nachdem der Wert vorbörslich noch unter Druck gestanden hatte. Der designierte US-Präsident Trump hatte den Autobauer kritisiert. Er drohte mit Zöllen auf in Mexiko gebaute Fahrzeuge. Marktteilnehmer begründeten den Dreh der Aktie ins Plus damit, dass man abwarten müsse, was Trump nach seiner Amtseinführung wirklich umsetze. Ford legten um 3,8 Prozent zu. Ford will bei der Reichweite von Elektroautos den Anschluss an andere Hersteller schaffen. Zugleich gab Ford die Aufgabe von Plänen zum Bau einer Fertigungsstätte in Mexiko bekannt. Der US-Chiphersteller Intel erwirbt eine Beteiligung von 15 Prozent am Kartendienst Here. Intel zogen um 0,9 Prozent an.

Leicht abwärts ging es mit den US-Anleihen, die damit den internationalen Vorgaben folgten. Belastet wurde der Rentenmarkt von steigenden Inflationsdaten - wie zum Beispiel in Deutschland. Die positiven US-Daten schürten entsprechende Sorgen auch in den USA und belasteten damit US-Renten. Allerdings erholten sich die Notierungen mit den zurückkommenden Aktienkursen deutlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um einen Basispunkt auf 2,45 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.12 Uhr EUR/USD 1,0404 -0,0% 1,0409 1,0395 EUR/JPY 122,85 +0,3% 122,50 122,57 EUR/CHF 1,0695 +0,0% 1,0692 1,0689 GBP/EUR 1,1768 +0,0% 1,1757 1,1785 USD/JPY 118,08 +0,4% 117,65 117,94 GBP/USD 1,2244 +0,0% 1,2238 1,2248

Am Morgen bewegt sich der Euro gegenüber dem Vorabend wenig verändert um 1,04 Dollar. Die Gemeinschaftswährung dürfte am Mittwoch in einer Spanne zwischen 1,0350 und 1,0450 Dollar tendieren, vermutet Währungsexperte Osao Iizuka von Sumitomo Mitsui Trust Bank. Auf längere Sicht dürften die Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Amtseinführung am 20. Januar die weitere Richtung bestimmen, vermutet er.

Richtig durchgestartet war der US-Dollar am Dienstag, der zum Euro auf ein 14-Jahreshoch stieg. "Die Dollarrally wird weiter von den Hoffnungen getrieben, dass die relativ starke US-Konjunktur von den geplanten Trump-Maßnahmen zusätzlich stimuliert wird", so ein Devisenanalyst. Zuletzt ging der Euro mit 1,0403 Dollar um nach Wechselkursen um 1,0470 am Vorabend. Mit den positiven US-Daten war der Euro zwischenzeitlich auf 1,0340 Dollar gesunken.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,71 52,33 +0,7% 0,38 -1,9% Brent/ICE 55,86 55,47 +0,7% 0,00 -1,6%

