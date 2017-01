Flamatt - Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen haben im Dezember mit einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat einen neuen Höchststand erreicht. Auf Jahresbasis betrachtet, beträgt die Zunahme 4,2 Prozent. Das zeigt der Swiss Real Estate Offer Index. Gleichzeitig sind die Preise für Einfamilienhäuser und Mietobjekte zurückgegangen.

Im letzten Monat des Jahres 2016 verzeichnete der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss Real Estate Offer Index ein Plus von 0,8 Prozent bei den Angebotspreisen für Eigentumswohnungen. In dieser Eigentumskategorie kostet ein Quadratmeter Nettowohnfläche aktuell rund 7'200 Franken. Dies markiert den absoluten Höchststand seit Beginn der Indexberechnung vor sechs Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen um 4,2 Prozent gestiegen. «Ein Grossteil der Bevölkerung hat den Wunsch, in städtischen Regionen zu leben. Dies sorgt für eine anhaltend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...