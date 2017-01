Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Tesla Motors hat seine Verkäufe im vierten Quartal zwar kräftig gesteigert. Der Anstieg reichte dem Hersteller von Elektroautos aus dem Silicon Valley aber nicht aus, um sein Absatzziel von 80.000 Autos im Jahr 2016 zu erreichen.

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Palo Alto verkaufte im Zeitraum von Oktober bis Dezember 22.200 Autos, 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Jahresabsatz betrug 76.230 Einheiten.

CEO Elon Musk hatte auf einen starken Jahresendspurt gehofft, um das Vertrauen der Anleger vor der für dieses Jahr geplanten Markteinführung des Massenmarkt-Autos Model 3 hoch zu halten. Mit dem neuen Modell, das in den USA 35.000 Dollar kosten wird, will Tesla sich jenseits von Premiumautos und SUVs breiter aufstellen.

Die Verkaufszahlen kamen am Markt nicht gut an. Die Tesla-Aktie verlor nachbörslich 1,9 Prozent.

Musk, der ebenfalls Chairman und größter Anteilseigner von Tesla ist, ist bekannt für seine ambitionierten Ziele und Zeitpläne, die er regelmäßig verfehlt. Er hatte angekündigt, Tesla werde ab Ende 2018 eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr herstellen und 1 Million 2020. Davon ist Tesla bislang noch weit entfernt. Letztes Jahr wurden rund 84.000 Fahrzeuge produziert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Dezember

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.254,50 +0,08% Nikkei-225 19.594,16 +2,51% Hang-Seng-Index 22.099,39 -0,23% Kospi 2.045,64 +0,08% Shanghai-Composite 3.155,34 +0,62% S&P/ASX 200 5.736,40 +0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienkurse in Tokio nach der langen Feiertagspause einiges aufzuholen haben, überwiegt andernorts schon wieder Zurückhaltung. Die Aufwertung des Dollar zum Yen verhilft Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zu Kursgewinnen. Im Automobilsektor gewinnen Honda 4,2 Prozent und Toyota 3 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung verzeichnen die Aktien der Branche Gewinne: In Tokio geht es für Japan Petroleum Exploration um 4,2 und für Inpex um 2,1 Prozent nach oben. Die australischen Oil Search steigen um 1,4 Prozent. In Hongkong verteuern sich China Shenhua um 4,2 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio fällt die Aktie von Renesas mit einem Plus von 12,5 Prozent auf. Händler verweisen auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen einen Prototypen für ein selbstfahrendes Auto entwickelt hat.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Tesla hat am Dienstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com mit einem Minus von 1,9 Prozent auf die Absatzdaten des Unternehmens reagiert (siehe Tagesthema). Der Kurs von Agile Therapeutics stürzte um gut 72 Prozent ab. Das niedrig dosierte Verhütungspflaster Twirla des Pharmaherstellers erwies sich in einer klinischen Studie zwar als wirksam, doch brachen 51,4 Prozent der Testpersonen die Teilnahme an der Studie ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.881,76 0,60 119,16 0,60 S&P-500 2.257,83 0,85 19,00 0,85 Nasdaq-Comp. 5.429,08 0,85 45,97 0,85 Nasdaq-100 4.911,33 0,98 47,71 0,98 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 987 Mio 803 Mio Gewinner 2.306 1.363 Verlierer 742 1.643 Unverändert 68 114

Freundlich - Der feste Dollar und ein Absturz der Ölpreise verhinderten zwischenzeitlich höhere Aufschläge. Auch ausnahmslos positive Daten aus den USA vermochten die Stimmung kaum nachhaltig zu stützen, auch nicht überraschend gute Konjunktursignale aus China. Für General Motors ging es um 0,9 Prozent nach oben, nachdem der Wert vorbörslich noch unter Druck gestanden hatte. Der designierte US-Präsident Trump hatte den Autobauer kritisiert. Er drohte mit Zöllen auf in Mexiko gebaute Fahrzeuge. Marktteilnehmer begründeten den Dreh der Aktie ins Plus damit, dass man abwarten müsse, was Trump nach seiner Amtseinführung wirklich umsetze. Ford legten um 3,8 Prozent zu. Ford will bei der Reichweite von Elektroautos den Anschluss an andere Hersteller schaffen. Zugleich gab Ford die Aufgabe von Plänen zum Bau einer Fertigungsstätte in Mexiko bekannt. Der US-Chiphersteller Intel erwirbt eine Beteiligung von 15 Prozent am Kartendienst Here. Intel zogen um 0,9 Prozent an.

TREASURYS

Leicht abwärts ging es mit den US-Anleihen, die damit den internationalen Vorgaben folgten. Belastet wurde der Rentenmarkt von steigenden Inflationsdaten - wie zum Beispiel in Deutschland. Die positiven US-Daten schürten entsprechende Sorgen auch in den USA und belasteten damit US-Renten. Allerdings erholten sich die Notierungen mit den zurückkommenden Aktienkursen deutlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erhöhte sich um einen Basispunkt auf 2,45 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0412 +0,0% 1,0409 1,0432 -1,0% EUR/JPY 122,87 +0,3% 122,50 123,08 -0,1% EUR/GBP 0,8496 -0,1% 0,8506 0,8494 -0,3% GBP/USD 1,2255 +0,1% 1,2238 1,2282 -0,7% USD/JPY 118,00 +0,3% 117,65 117,98 +0,9% USD/KRW 1206,94 +0,0% 1206,90 1205,00 -0,0% USD/CNY 6,9610 +0,2% 6,9610 6,9554 +0,2% USD/CNH 6,9396 -0,3% 6,9629 6,9695 -0,5% USD/HKD 7,7562 -0,0% 7,7565 7,7566 +0,0% AUD/USD 0,7242 +0,3% 0,7221 0,7213 +0,4%

Richtig durchgestartet war der US-Dollar, der zum Euro auf ein 14-Jahreshoch stieg. "Die Dollarrally wird weiter von den Hoffnungen getrieben, dass die relativ starke US-Konjunktur von den geplanten Trump-Maßnahmen zusätzlich stimuliert wird", so ein Devisenanalyst. Zuletzt ging der Euro mit 1,0403 Dollar um nach Wechselkursen um 1,0470 am Vorabend. Mit den positiven US-Daten war der Euro zwischenzeitlich auf 1,0340 Dollar gesunken.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,72 52,33 +0,7% 0,39 -1,9% Brent/ICE 55,88 55,47 +0,7% 0,00 -1,5%

Die Ölpreise drehten deutlich ins Minus, nachdem sie zuvor auf ein 18-Monatshoch geklettert waren. Die Hoffnung, dass die am Sonntag in Kraft getretenen Fördersenkungen der Opec den Markt stabilisiere, stützte zunächst. Die überraschend guten Konjunkturdaten aus China und den USA trieben die Preise zunächst ebenfalls an. Marktteilnehmer hegten jedoch Zweifel, ob sich die Vertragsteilnehmer rund um die Opec an ihre Vorgaben hielten. Daneben belastete aber auch die Dollarstärke. An anderer Stelle wurde mit den eingebrochenen Erdgaspreisen argumentiert, denen Rohöl gefolgt sei. Letztlich stürzte der WTI-Preis um 2,6 Prozent auf 52,33 Dollar ab, für Brent ging es um 2,4 Prozent auf 55,47 Dollar nach unten. Die Preise sanken damit auf ein Zweiwochentief.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwochmorgen machen die Ölpreise etwas Boden gut. Stützend wirkt, dass der Dollar von seinen Hochs zurückgekommen ist, wodurch Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum wieder etwas billiger wird.

METALLE

Erstaunlich robust zeigte sich der Goldpreis. Der wieder Stärke zeigende Dollar und die Aussicht auf weiter anziehende Zinsen in den USA konnten einen Preisanstieg nicht verhindern. Der Preis für die Feinunze legte gegenüber Freitag zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.162 Dollar zu und schloss damit auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember. Zu Jahresbeginn sei eine größere Umplatzierung von Kapital zu beobachten, wovon Gold profitiert habe. Auch steigende Inflationsdaten rund um den Globus machten Gold attraktiver, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / POLITIK

Bei der konstituierenden Sitzung des US-Repräsentantenhauses ist der Republikaner Paul Ryan am Dienstag erneut zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt worden.

THAILAND / VERBRAUCHERPREISE

Verbraucherpreise Dez +1,13% gg Vorjahr (PROG +1,15%)

Verbraucherpreise Dez +0,13% gg Vormonat (PROG +0,16%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,74% gg Vorjahr (PROG +0,78%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,01% gg Vormonat (PROG +0,04%)

