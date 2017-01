Der Dax dürfte zu Handelsbeginn von freundlichen Vorgaben aus Übersee profitieren. Banken und Broker sagen für die Eröffnung leicht steigende Kurse voraus. Im Fokus stehen am Mittwoch die Inflationsdaten aus der Euro-Zone.

Angesichts freundlicher Vorgaben aus Übersee könnte der Dax am Mittwoch die 11.600-Punkte-Marke wieder in Angriff nehmen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung leicht steigende Kurse voraus, nachdem der Leitindex am Dienstag mit 11.584,24 Punkten knapp im Minus geschlossen hatte. Zuvor war er noch auf ein 17-Monats-Hoch von 11.637 Punkte ...

