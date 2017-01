Analyse: Elf Monate sah es so aus, als gäbe es keine Chance, die Performance des europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 für 2016 noch in positives Terrain zu ziehen. Der Abstand zum Schlusskurs des 30.12.2015 (3.267 Punkte) war einfach zu groß. Doch im Dezember wandelte sich das Bild plötzlich. Der Index zog massiv an...

