Zum Jahresbeginn können die japanischen Börsen mit einem Plus aufwarten. Der Nikkei-Index legte am Mittwoch um 2,5 Prozentpunkte zu. Besonders die Papiere von Sharp waren gefragt.

Die japanischen Börsen haben an ihrem ersten Handelstag im neuen Jahr deutlich zugelegt. Für gute Stimmung sorgten jüngst veröffentlichte Konjunkturdaten. Zudem stützte ein schwächerer Yen die Exportwerte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging am Mittwoch mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 19.594 Punkten aus dem Handel, nachdem die japanischen Märkte in den vergangenen Tagen feiertagsbedingt geschlossen waren. Der ...

