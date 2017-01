FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Mit Spannung blicken Händler darauf, ob die Unterstützung im Bund-Future bei rund 163 Prozent im Tagesverlauf hält. "Sollten auch die EU-Inflationsdaten so massiv über Erwartung hereinkommen wie die deutschen Daten gestern, ist ein Bruch nach unten nicht auszuschließen", sagt ein Händler. Die langlaufenden Buxl-Futures hätten bereits ihre korrespondierende Unterstützung bei 172 Prozent nach unten durchbrochen und mit der Erholung am Nachmittag lediglich ein Pullback von unten an diesen neuen Widerstand gemacht.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.02 Uhr um 3 Ticks auf 163,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,48 Prozent und das Tagestief bei 163,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 3.200 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 133,59 Prozent.

January 04, 2017 02:08 ET (07:08 GMT)

