Am Dienstagnachmittag war ein Euro mit 1,0341 USD so wenig wert gewesen wie zuletzt Anfang 2003. Zum Franken kostet der Euro unverändert 1,0699 CHF. Der US-Dollar wird derweil mit 1,0272 CHF gehandelt. Zur Wochenmitte stehen am Devisenmarkt einige Ereignisse mit möglicherweise marktbewegender Wirkung an. In Europa werden ...

