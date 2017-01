Die Aktie von Salzgitter befindet sich seit ein paar Wochen in der Erfolgsspur. Die europäische Stahlbranche könnte in eine bessere Zukunft schauen. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Salzgitter vor.

Keine Frage: Der europäische Stahlsektor wurde in den vergangenen Jahren von hohem Konkurrenzdruck aus Fernost sowie von Überkapazitäten belastet. Um Billigimporten aus China entgegenzuwirken, hatte die Europäische Union laut Medienberichten Strafzölle verhängt. Dies wirkte sich bereits auf die letzten Quartalszahlen aus. Unter dem Strich verdiente Salzgitter in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres 14,6 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum stand ein Nachsteuergewinn von 3,6 Mio. Euro zu Buche. "Dank unserer mit Nachdruck vorangetriebenen Selbsthilfeprogramme, flankiert von ebenso begrüßenswerten wie dringend gebotenen Anti-Dumping-Initiativen der Europäischen Union, bleibt der Salzgitter-Konzern auf Kurs", wurde Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann im November per Pressemitteilung ...

