Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Aufwärtstrend des Vortages fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind freundlich. So sind die US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende mit Aufschlägen in das neue Jahr gestartet und haben nach Börsenschluss in Europa noch etwas Boden gut machen können. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...