Eine Mischung aus Van und SUV, mit Elektroantrieb und ungewöhnlichem Türkonzept? Nein, wir reden nicht von Teslas Model X, sondern dem Fiat Chrysler Portal Concept. Die Studie könnte das erste echte Google-Auto werden.

Fiat Chrysler will mit einem ungewöhnlichen Minivan-Konzept jüngere Generationen wieder für den Autokauf begeistern. Der italienisch-amerikanische Konzern stellte vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas am Dienstag den Prototypen "Portal" vor. Er fällt ...

