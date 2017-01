Umfrage verweist auf Zugang zu Sportsendungen als Hauptgrund der Abonnementbeibehaltung, und TV-Programme sind die Gewinner ' beim Online-Video-Content

Die Millennial-Generation und Männer liegen an der Spitze des Trends zum Ansehen von Online-Videos, so der vierte halbjährliche Forschungsbericht "State of Online Video" von Limelight Networks, Inc., (Nasdaq:LLNW), ein weltweit führender Anbieter für die Auslieferung digitaler Inhalte.

Die in den USA und Großbritannien durchgeführte Konsumentenumfrage ergab, dass sich mehr als Dreiviertel der Befragten jede Woche Online-Videos ansehen, wobei jedoch bei der Videoakzeptanz bedeutsame Unterschiede hinsichtlich Alter und Geschlecht bestehen. Während sich gut die Hälfte aller Konsumenten mehr als zwei Stunden Online-Videos pro Woche ansieht, galt dies für ganze 68 der Millennium-Generation. Auch bei den Geschlechtern besteht hier ein erheblicher Unterschied, denn 58 % der befragten Männer sehen sich mehr als 2 Stunden pro Woche Online-Videos an, jedoch nur 45 der befragten Frauen.

Die Umfrage ergab ferner, dass die Zuschauer lieber TV-Programme als andere Arten von Online-Inhalten ansehen. Die Befragten nannten Fernsehprogramme an der Spitze der im Internet angesehenen Inhalte, dicht gefolgt von Originalinhalten/YouTube und Spielfilmen. Die Millennial-Generation sieht sich lieber TV-Programme und Spielfilme online an, während Menschen über 60 eher Originalinhalte/YouTube und Nachrichten bevorzugen.

Hohe Preise sind weiterhin der wichtigste Faktor, der bestimmt, ob die Konsumenten ihr Kabel- oder Pay-TV-Abonnement abbestellen, somit nannten 41 Preissteigerungen als Hauptgrund, ihr Abonnement zu kündigen. 24 der Befragten gaben jedoch an, sie würden ihr Abonnement kündigen, wenn sie die gewünschten Kanäle direkt im Internet abonnieren könnten. Zugang zu Sport- und anderen Live-Veranstaltungen sind von zentraler Bedeutung für Männer der Millennium-Generation. 20 davon gaben an, sie würden ihr Abonnement erst dann kündigen, wenn mehr Live-Inhalte Online verfügbar sind, während dies nur auf 8 der Gesamtbevölkerung zutrifft.

"Konsumenten insbesondere der jüngeren Generationen wenden sich immer mehr dem Online-Streaming zu, um auf Videoinhalte zuzugreifen", erklärte Michael Milligan, Senior Director bei Limelight Networks. "Bei zunehmender Akzeptanz auf Mobilgeräten wird erwartet, dass Videoinhalte in hoher Qualität überall, jederzeit und auf jedem Gerät verfügbar sind."

Zu weiteren Hauptergebnissen der Umfrage gehören:

US-Amerikaner neigen mehr dazu, für Online-Streaming zu bezahlen, als britische Zuschauer: Mehr als 68 der US-Befragten abonnieren einen Video-on-Demand-Service und 34 sogar mehr als einen Service. Weniger als die Hälfte (48 %) der Befragten in Großbritannien abonniert einen Online-Video-Service und nur 16 mehrere davon. Tatsche ist, dass in den USA weitaus mehr Streaming-Geräte benutzt werden, nämlich 72 der Befragten gegenüber 65 der Befragten in Großbritannien.

Auch wenn der PC oder Laptop weiterhin das Gerät ist, auf dem Online-Videos am häufigsten angesehen werden, nimmt ihre Nutzung ab, während die Nutzung des Smartphones vermehrt genutzt wird. In der Millennial-Generation ist das Smartphone bereits das Hauptgerät, auf dem Online-Videos angesehen werden. Konsumenten erwarten Online-Videos in hoher Qualität und finden Buffering frustrierend: Mehr als die Hälfte der Konsumenten betrachtet Buffering als sehr frustrierenden Aspekt beim Ansehen von Online-Videos. Fast die Hälfte der Befragten (46 %) schaut sich das Video nach dem zweiten Buffering nicht weiter an, und 78 hören nach dem dritten Mal auf.

Der Bericht "December 2016 State of Online Video" basiert auf einer Umfrage mit 1.779 Konsumenten beider Geschlechter aus unterschiedlichen Altersgruppen und mit unterschiedlicher Vorbildung in den USA und Großbritannien. Den vollständigen Bericht erhalten Sie hier.

