FMW-Redaktion

Gestern ist beim Dax so furchtbar viel nicht passiert - da waren die US-Märkte deutlich impulsiver und volatiler. Klar: der Dax hatte seine Party schon am Montag in Abwesenheit der Anderen gefeiert, sodass gestern dann etwas die Luft raus war nach einem guten Start. In den USA dagegen viel Bewegung, zunächst steil nach oben, dann eine heftige Korrektur, dann wieder stark nach oben - damit ist wohl das Muster für das Jahr 2017 gesetzt!

Die Vorgaben aus Asien freundlich, vor allem der Nikkei mit seinem ersten Handelstag in diesem Jahr ausser Rand und Band nach starken Daten zur Industrieproduktion:

Shanghai Composite +0,73% CSI300 +0,78% ChiNext +1,39% Nikkei +2,49%

Sehen wir uns den Start auf X-Dax-Basis an:

Gestern also eine Handelsrange von knapp 100 Punkten beim deutschen Leitindex, jetzt sind wir mehr oder weniger in der Mitte der gestrigen Range. Positiv wäre ein Bruch des getsrigen ...

