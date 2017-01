Bad Marienberg - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche (nachfolgend auch die "Gesellschaft" genannt), gibt hiermit bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger betreffend die 8,75% auf den Inhaber lautenden EUR 22.000.000,00 Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN DE000A1X3MD9/ WKN A1X3MD) (insgesamt die "Gebr. Sanders Anleihe 2013/2018"), die im Zeitraum vom 29. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 erfolgte, nicht die erforderliche Beteiligung von mindestens 50% der ausstehenden Teilschuldverschreibungen aufweisen konnte und daher nicht beschlussfähig war, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

