FRANKFURT (Dow Jones)--In einem noch ruhigen Geschäft legt der DAX-Future im frühen Handel leicht zu. Die Marktteilnehmer kehren vermehrt aus den Ferien an die Börse zurück. Der Jahresauftakt ist zunächst geglückt. "Spannend wird es um 10 Uhr", so ein Händler mit Blick auf die Veröffentlichung der Einkaufsmanager-Indizes. Diese werden in der zweiten Lesung unverändert erwartet, hätten seiner Ansicht nach aber das Potenzial, positiv zu überraschen. In diesem Fall könnten erneut Käufe an die Börse kommen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 16 Zähler auf 11.608 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.611,5 und das Tagestief bei 11.592,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.543 Kontrakte.

January 04, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

