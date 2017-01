FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch im Sog guter Vorgaben der Börsen in Übersee mit Gewinnen gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,14 Prozent auf 11 600,28 Punkte. Tags zuvor war dem Börsenbarometer nach einem fulminanten Jahresauftakt zunächst die Luft ausgegangen. Für ein wenig Rückenwind sorgten nun laut Händlern Kursgewinne an der Wall Street sowie an den Börsen Asiens. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg moderat.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel derweil um 0,20 Prozent auf 22 363,63 Punkte, bewegte sich damit aber weiter nahe am Rekordniveau. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,06 Prozent auf 1838,76 Punkte nach unten.

Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank warnte nach dem guten Jahresstart vor zu viel Euphorie. Zwar dürfte der Dax angesichts des Kursprungs zu Wochenbeginn kurzfristig noch Aufwärtspotenzial haben, allerdings sei der starke Anstieg im Dezember mit dem Sprung über den Widerstand bei 10 800 Punkten wohl noch nicht recht verarbeitet. Eine Verschnaufpause sei daher nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben./mis/fbr

