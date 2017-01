Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Designierter US-Präsident Trump kündigt erste Pressekonferenz seit Monaten an

Zwei Monate nach seinem Wahlsieg und wenige Tage vor seinem Amtsantritt will der künftige US-Präsident Donald Trump kommende Woche eine Pressekonferenz abhalten. Das kündigte Trump am Dienstag (Ortszeit) über den Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter an. Es ist das erste Mal seit einem halben Jahr, dass der Immobilienmilliardär eine Pressekonferenz gibt. Ursprünglich hatte Trump für Mitte Dezember eine Pressekonferenz angekündigt, bei der er erklären wollte, wie er Interessenkonflikte zwischen seinem Amt als Präsident und seinem Unternehmen verhindern will.

Paul Ryan erneut zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt

Bei der konstituierenden Sitzung des US-Repräsentantenhauses ist der Republikaner Paul Ryan erneut zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt worden. Ryans Wiederwahl unterstützten 239 Abgeordnete, für Ryans demokratische Gegenkandidatin Nancy Pelosi votierten 189 Abgeordnete. Fünf Stimmen entfielen auf andere Kandidaten. Kurz nach der Verkündung des Votums teilte Ryan über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit, er fühle sich "geehrt".

Türkischer Außenminister: Attentäter von Istanbul identifiziert

Die türkischen Behörden haben nach Angaben von Außenminister Mevlüt Cavusoglu den Attentäter aus der Silvesternacht identifiziert. Die Identität des Angreifers auf den Nachtclub "Reina" in Istanbul sei den Behörden bekannt, sagte Cavusoglu der Nachrichtenagentur Anadolu in einem am Mittwoch im Fernsehen übertragenen Interview. Der Angreifer war weiterhin flüchtig, nach ihm wurde gefahndet.

Türkisches Parlament verlängert Ausnahmezustand um drei Monate

Das türkische Parlament hat den Ausnahmezustand im Land erneut um drei Monate verlängert. Die Volksvertretung fällte den Entschluss unter dem Eindruck des Anschlags auf einen Istanbuler Nachtklub in der Silvesternacht mit 39 Todesopfern. Der Ausnahmezustand war nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verhängt worden und wäre eigentlich am 19. Januar ausgelaufen.

Kasachstan hebt Visa-Pflicht für EU-Bürger auf

Im Werben um Touristen und Investoren hat Kasachstan die Visa-Pflicht für Besucher aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgehoben. Seit dem 1. Januar können EU-Bürger ohne Visum in das zentralasiatische Land einreisen und für bis zu 30 Tage bleiben, wie das kasachische Außenministerium mitteilte. Die Neuregelung gilt auch für alle Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez 99 (Nov: 99)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez PROGNOSE: 99

Thailand Verbraucherpreise Dez +1,13% gg Vorjahr (PROG +1,15%)

Thailand Verbraucherpreise Dez +0,13% gg Vormonat (PROG +0,16%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,74% gg Vorjahr (PROG +0,78%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Dez +0,01% gg Vormonat (PROG +0,04%)

