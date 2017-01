Paris (ots/PRNewswire) - Beflügelt durch den Erfolg seines exquisiten Produktsortiments sowie der wachsenden globalen Reichweite erweitert Fragrance Du Bois seine exklusive Prive-Kollektion um drei neue Kreationen.



Die Kollektion umschließt bereits eine Reihe betörender, limitierter Düfte, deren Herznote aus 100 % purem, natürlichem und nachhaltig beschaffenem Oud besteht, das am internationalen Markt nicht spurlos vorübergezogen ist. Nun können dieser Reihe "Parisian Oud", "Heritage" und "Amber Intense" hinzugefügt werden.



Die Kollektion-Prive wurde für Parfümkenner geschaffen, die die Feinheit sowie die Handwerkskunst der edlen Duftkreation zu schätzen wissen. Weltweit befindet sich nur eine limitierte Anzahl dieser Fläschchen im Umlauf, was diese geheimnisvollen Parfüms zu Fragrance Du Bois' wertvollsten Kreationen macht.



Sein aktuelles Sortiment von Oud Noir Intense, Sahraa Oud und London Oud, die seit ihrer jeweiligen Einführung alle überwältigenden Beiklang fanden, ist durch die Vorstellungskraft der Parfümeure von Fragrance Du Bois inspiriert, die harmonische Duftsymphonien schaffen: zart, aber von einer exquisiten Ausgewogenheit, die sich durch Stärke und Langlebigkeit auszeichnet.



Jeder Rezeptur von Fragrance Du Bois liegt ihre eigene einzigartige Inspirationsquelle sowie Persönlichkeit zugrunde und die drei Neuzugänge stellen diesbezüglich keine Ausnahme dar. Sie bereichern die fesselnde Prive-Kollektion durch mehr Tiefe und Charakter. Alle Produkte des Prive-Sortiments enthalten das markenspezifische Oud, das nachhaltig auf den dedizierten Plantagen von Fragrance Du Bois gewonnen wird und Umweltfreundlichkeit sowie feinste Qualität garantiert.



Parisian Oud wurde von Parfümeur Christian Provenzano geschaffen und ist - wie der Name verrät - von der "Stadt des Lichts" selbst inspiriert. Das Parfum ist ledrig und zart rauchig. Der Eröffnungsduft zeugt von einer heiteren Würze aus, die auf rosa Pfeffer und Kardamom zurückzuführen sind. Parisian Oud entfaltet sich dann auf raffinierte Weise mit einer Kopfnote aus Grapefruit, der durch dezente Mandel entgegengewirkt wird.



Die Herznote macht sich zunächst durch ein Bouquet bemerkbar, das aus Rosenessenz und echtem Jasmin besteht, bevor der Lederduft und 100 % pures, natürliches Oud von Fragrance Du Bois den Duft in eine komplexe, niveauvolle Symphonie wandeln. Cistus Labdanum und Weihrauch bereichern den Fond dann mit satten Harznoten, die eine beinahe ätherische Rauchigkeit hervorrufen, wobei Sandelholz und Patschuli dieses Zusammenspiel zu einem Duft abrunden, der an einen "weichen Ledersessel" erinnert.



Heritage ist die Kreation von Meisterparfümeur Francois Merle-Baudoin und ist ein Fest des zeitlosen Stils und des Erbes von Haute Couture. Der Duft ist reichhaltig und elegant, niveauvoll und verführerisch und zeichnet sich durch frische Kopfnoten aus Bergamotte und blumigen Aldehyd aus, was eine komplexe aber zugängliche Herznote aus Jasmin und pudriger Schwertlilie ergibt, durch die sich ein Hauch mystischen Weihrauchs zieht.



Der Basisnote liegt Zedernholz und Sandelholz zugrunde, die der Mischung eine wohlige Wärme verleiht, während weiche, cremige Vanille und Fragrance Du Bois' 100 % pures, natürliches Oud für eine bemerkenswerte Tiefe und ein beinahe hypnotisches, langanhaltendes Wohlgefühl sorgen.



Als Verkörperung eines essentiellen Freigeistes stellt abschließend das dynamische und aufregende Amber Intense eine Neuformulierung von Amber Intense Oud dar, das 2014 eingeführt wurde. Seine Inspirationsquelle ist der Orient, was sich durch eine würzige Zitruskopfnote und Duftnoten von Bergamotte, Tangerine, schwarzem Pfeffer und Zimt zeigt. Blumen, fruchtige Neroli-Holznoten, Rose, schwarze Johannisbeere und Patschuli beleben die Herznote und werden durch einen Akkord aus Johanniskraut verbunden. Diese Mischung verzaubert die Sinne durch einen Abklang aus Moschus, Peru-Balsam und Fragrance Du Bois' speziellem 100 % puren, natürlichen Oud.



Parisian Oud, Heritage und Amber Intense (100 ml) kosten 695,00 EUR und werden ausschließlich in Fragrance Du Bois' europäischer Flagship-Boutique, die in Kürze in Genf, Schweiz, eröffnet, sowie in den Häusern Jovoy in Paris, Frankreich, und in Doha, Katar, erhältlich sein.



Informationen zu Fragrance Du Bois (http://www.fragrancedubois.com/)



Fragrance Du Bois ist ein luxuriöses Nischen-Parfümhaus, das auf den reichsten Essenzen der Natur beruht und durch fünf Generationen von Parfümeuren aufgebaut wurde, die ihre Wurzeln in den französischen Traditionen vom Grasse des 17. Jahrhunderts haben. Das Herzstück aller Kreationen von Fragrance Du Bois bildet sein spezielles Oud, das absoluten Luxus verströmt und sowohl unverkennbar wie auch einzigartig ist. Jegliches von Fragrance Du Bois verwendete Oud wird auf seinen eigenen nachhaltig betriebenen Plantagen hergestellt und wird garantiert ethisch und nachhaltig gewonnen.



